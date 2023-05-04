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football
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WR Daylan McCutcheon, a Rivals top 100 prospect, lands FSU offer
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State extended a scholarship offer to 2024 four-star wide receiver prospect Daylan McCutcheon on Wednesday. McCutcheon, who is 6-foot and 160 pounds, is from Lucas (Texas) Lovejoy High School.
He is the 18th-best wide receiver in the class of 2025, the 14th-best overall prospect in Texas and the 96th-best overall prospect in the country.
McCutcheon also has offers from Arkansas, Baylor, Houston, Miami, Oregon, Tennessee and Texas A&M. He also has offers from and taken unofficial visit to Notre Dame, Oklahoma and Penn State.
Please click on the link below to view McCutcheon's HUDL highlights.
Daylan McCutcheon - Hudl
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