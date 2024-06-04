PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Four-star WR Malik Clark has FSU in top 5, sets official visit date
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
As recently as five days ago Florida State was not set to host four-star wider receiver Malik Clark on an official visit. Not only has Clark scheduled an official visit to FSU, but he also has them listed as one of the top five schools involved in his recruitment.
The other schools in the Rock Hill (SC) High's top five are Auburn, NC State, North Carolina and South Carolina.
Clark took an official visit to South Carolina last weekend and is scheduled to visit North Carolina this weekend. He is scheduled to visit FSU on June 14 and NC State on June 21.
Florida State didn't offer Clark until late May. He recently picked up an offer from Georgia and worked out for the Bulldogs last week. There are reports that Clark will also take an official visit to Notre Dame.
Sign up for the Osceola's free daily email newsletters
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9G
U1VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8
L2E+IEp1bmUgMTQtMTYgZm9yIG15IE9WIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vcjgxZHVnYW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByODFk
dWdhbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZHlyYXky
Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZHlyYXkyMjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuQmFydG93P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBSeWFuQmFydG93PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvYWNoX05vcnZlbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoX05vcnZlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9Hb05vbGVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR29Ob2xlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pZTExU
eDhFNHoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qWUxMVHg4RTR6PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IPCfjJ8gTWFsaWsgQ2xhcmvwn4yfIChAbWFsaWtnb2NyeHp5KSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21hbGlrZ29jcnh6eS9zdGF0dXMv
MTc5NzQzNjQxMTY2MDE3MzUxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5l
IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvZm91ci1zdGFyLXdyLW1hbGlrLWNsYXJrLWhhcy1mc3Ut
aW4tdG9wLTUtc2V0cy1vZmZpY2lhbC12aXNpdC1kYXRlIiwKICAgIGNzX2Zw
aWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBk
bTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVu
Y3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQo
InNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l
KCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5n
IHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMg
aGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3Mu
eWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5z
ZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Njcmlw
dD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5j
b20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmbG9yaWRh
c3RhdGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZmb3VyLXN0YXItd3ItbWFsaWst
Y2xhcmstaGFzLWZzdS1pbi10b3AtNS1zZXRzLW9mZmljaWFsLXZpc2l0LWRh
dGUmYzU9MjAyMjczMzA5NyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwv
bm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=