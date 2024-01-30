Florida State head coach Mike Norvell and his staff continue to work the recruiting trail this week with the NCAA's Contact Period ending on Sunday and the Dead Period starting on Feb. 5. The next time FSU can host prospects on campus will be March 4.
On Tuesday morning FSU offered a pair of 2025 defenders in defensive tackle prospect Antonio Coleman and defensive end prospect Alhassan Iddrissu.
Coleman is a four-star prospect from Saraland (Ala.) High and he has been committed to Auburn since December. He is 6-foot-2 and 265 pounds and is ranked by Rivals as the 180th-best overall prospect in the 2025 recruiting class. He is ranked as the 9th-best defensive tackle prospect in the country.
As a junior this past season, Coleman ranked fourth on his team with 62 tackles, including 22.5 TFLs and four sacks in 13 games.
Coleman also has offers from a list of schools that includes Alabama, Clemson, Florida, Notre Dame, Penn State, Oklahoma, Tennessee and Texas.
Please click on the video below to view Coleman's HUDL highlights:
Iddrissu, who is 6-8 and 240 pounds, is from Modesto (Calif.) Chrisitan High. He has also picked up offers from Washington, Cal, Minnesota and USC since Jan. 1. He is also believed to have an offer from Fresno State.
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This past season, Iddrissu totaled 31 tackles in six games, including 6 TFLs and and two sacks.
Please click on the link below to view Iddrissu's HUDL highlights:
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