It didn't take long after the Seminoles' 45-24 blowout of LSU on Sunday for Florida State's recruits for the 2024 and 2025 class to make some noise on social media.
Five-star 2024 safety commit KJ Bolden posted, "Why not FSU," and shrugged — which was a sentiment that many other recruits echoed as both 2024 QB commit Luke Kromenhoek and 2025 QB commit Tramell Jones Jr. quoted it in their own tweets on the win.
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Some of the Seminoles' commits took the more direct approach with both four-star DB Ricky Knight and four-star RB Kameron Davis calling for specific FSU targets to flip to Florida State. Both recruits were likely talking about current Ohio State 5-star WR commit Jeremiah Smith. Smith's only comments were about current FSU WR Keon Coleman's outstanding performance.
3-star 2024 DL commit Jamorie Flagg also praised Coleman's performance.
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In attendance with KJ Bolden at the game was four-star DB Charles Lester, who spent the entire night with Bolden. Lester was instrumental in steering the commitment of Bolden towards the Seminoles in August.
2024 WR commits BJ Gibson and Lawayne McCoy made comments, 2024 K Jake Weinberg planted the metaphorical spear, and the Seminoles most recent commit, 3-star OL Jayden Todd, took a jab at LSU.
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