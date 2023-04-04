News More News
{{ timeAgo('2023-04-04 16:31:34 -0500') }} football Edit

Highlights: FSU football on the field for practice No. 10

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The Florida State football team held practice No. 10 on Tuesday afternoon. Below are highlights from the early portions of practice.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}