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Osceola video: 1993 Seminoles welcome 2023 FSU team at Legacy Walk

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State's 1993 players arrived early at the Legacy Walk early on Saturday to welcome the 2023 team, alongside Seminoles fans and the Marching Chiefs.

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