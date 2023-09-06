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Osceola video: Adam Fuller on LSU game, Josh Farmer, Kevin Knowles

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State defensive coordinator Adam Fuller discusses the win over LSU, the development of Josh Farmer and Kevin Knowles' move to safety.

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