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Osceola video: Buster Posey jersey retirement, interview

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Buster Posey reflects on his time at Florida State, the impact Mike Martin Sr. and Mike Martin Jr. had on his life and playing career. The first video is Posey sitting down with the media pregame, with the second his pregame ceremony and speech to FSU's fans.

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