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Osceola Video: FSU kicks off Miami week at practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State held its first practice availability of Miami week Tuesday morning. Here's footage from the open portion of the practice.

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