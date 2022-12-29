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Osceola Video: FSU Legacy Walk arrival before Cheez-It Bowl

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

With the Florida State bowl game being played in Florida, there were a lot of FSU football fans in attendance to greet the team when it arrived and held its Legacy Walk into Orlando's Camping World Stadium.

FSU running back Trey Benson was selected to carry the sledgehammer into the Seminoles' bowl game.

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