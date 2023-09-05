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Osceola video: FSU OC Alex Atkins on LSU win, Jordan Travis, OL

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State offensive coordinator Alex Atkins gives his thoughts on the win over LSU, Jordan Travis, offensive line and the second half.

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