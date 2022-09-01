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Osceola Video: Jordan Travis recaps FSU season opener, looks ahead to LSU

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU quarterback addressed the media after Thursday's practice, talking about a wide variety of topics from his performance in the season-opening win vs. Duquesne and what lies ahead this Sunday against LSU.

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