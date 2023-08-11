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Osceola video: Jordan Travis, Shyheim Brown, Kalen DeLoach

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

JACKSONVILLE — Florida State quarterback Jordan Travis, safety Shyheim Brown and linebacker Kalen DeLoach talk after Friday's practice at North Florida.

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