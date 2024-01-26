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Osceola video: Link Jarrett on FSU's first full day of practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Link Jarrett discusses how the 2024 roster was constructed, the offseason and day 1 of team practices.

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