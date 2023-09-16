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Osceola video: Mike Norvell on FSU's mistakes in victory at BC

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses Florida State's mistakes and mental errors in the 31-29 win at Boston College on Saturday.

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