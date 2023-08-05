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Osceola video: Randy Shannon reflects on FSU's linebackers in preseason

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Linebackers coach Randy Shannon spoke to the media after Saturday afternoon's practice.

He discussed a few players in his group as well as the addition of Northwestern transfer Justin Cryer.

Note that this was a scheduled off day for Mike Norvell, who will talk again on Monday after practice.

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