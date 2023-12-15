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Photos: Cam Ward, FSU commits arrive at FSU for visits

FSU quarterbacks coach Tony Tokarz welcomes Cameron Ward on his arrival on Friday.
FSU quarterbacks coach Tony Tokarz welcomes Cameron Ward on his arrival on Friday. (Patrick Burnham)
Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Washington State transfer quarterback Cam Ward and a group of Florida State commitments began their visits on campus on Friday morning. Among them are defensive end prospect Amaree Williams, who has reclassified from 2025 to 2024.

Five-star safety commitment KJ Bolden is not pictured but he has begun his visit.

Below are some photos. We also have a tracker of movements in the transfer portal. Of note, Georgia Tech defensive end Kyle Kennard has committed to South Carolina. Kennard visited FSU last weekend.

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