Photos: Cam Ward, FSU commits arrive at FSU for visits
Washington State transfer quarterback Cam Ward and a group of Florida State commitments began their visits on campus on Friday morning. Among them are defensive end prospect Amaree Williams, who has reclassified from 2025 to 2024.
Five-star safety commitment KJ Bolden is not pictured but he has begun his visit.
Below are some photos. We also have a tracker of movements in the transfer portal. Of note, Georgia Tech defensive end Kyle Kennard has committed to South Carolina. Kennard visited FSU last weekend.
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