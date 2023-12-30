Advertisement
News More News
ago football Edit

Photos: FSU in the Orange Bowl

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos of FSU players in the Orange Bowl loss to Georgia


Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement