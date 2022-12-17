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Photos: Groundbreaking of FSU football operations building

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos of Mike Norvell and others at the groundbreaking ceremony on Saturday for the FSU football operations building. Included are a few artist renderings.


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