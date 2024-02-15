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Rivals' No. 1 ILB for class of 2025 Riley Pettijohn has FSU in final six
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Four-star 2025 inside linebacker prospect Riley Pettijohn announced on Wednesday that he has narrowed his list of potential college homes down to six schools. Pettijohn's list includes Florida State.
The 6-foot-3 and 200-pound rising senior from McKinney (Tex.) High is ranked by Rivals as the top inside linebacker prospect in the 2025 recruiting class and the 70th-best overall prospect in the country.
The other five schools still in play for Pettijohn are Texas, Texas A&M, Georgia, Southern Cal and Ohio State. He visited Texas and Texas A&M unofficially in January.
FSU head coach Mike Norvell and tight end coach Chris Thomsen did an in-school visit with Pettijohn in January as well.
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