 Florida State vs. Miami football post-game call-in show. FSU fans react to the FSU vs. Miami game.
News More News
{{ timeAgo('2021-11-13 16:52:29 -0600') }} football Edit

Warchant TV post-game football call-in show: FSU's win over Miami

Warchant TV
Warchant.com

Warchant.com's Gene Williams and Tom Lang break down the Florida State-Miami football game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
Click here to join the LIVE interactive chat on YouTube

What were the lows from Florida State-Miami football game? We want to hear from the FSU football fans.

---------------------------------------------------

Talk about this story with other Florida State football fans in the Tribal Council

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}