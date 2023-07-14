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Florida State forward Mariana Valenzuela expected to miss season

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State rising junior forward Mariana Valenzuela is expected to miss the 2023-24 women's basketball season after sustaining a recent knee injury.

The injury occurred on July 2 at the FIBA Women’s AmeriCup in a game between Valenzuela’s home country of Mexico vs. Canada in León, Mexico.

Valenzuela has emerged as one of the ACC’s best knock-down shooters. She shot 49.7 percent (72 of 145) from the floor last season in helping the Seminoles to their 10th consecutive NCAA Women’s Basketball Tournament.

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