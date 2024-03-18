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FSU among the top seven schools for 2025 WR Kamare Williams
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2025 WR prospect
Kamare Williams announced on Sunday that he has narrowed his list of potential college homes down to seven schools. Florida State is among programs that Williams is considering signing with later this year.
Williams attended and worked out for the FSU coaches last summer when he participated in the Seminoles' Elite Camp.
The other six schools Williams is currently considering are Arkansas, Florida, Indiana, Louisville, Ole Miss and Pitt.
As a junior this past season, Williams hauled in 49 passes for 695 yards while scoring six touchdowns. He also intercepted one pass in limited action at defensive back during the 2023 season.
Please click on the link below to view Willams HUDL highlights.
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