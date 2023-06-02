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FSU lands commitment from UCF transfer LHP Jacob Marlowe

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State landed its first transfer pitcher on Friday morning when UCF left-hander Jacob Marlowe announced his intention to join the Seminoles.

The 6-foot, 175-pound left-hander went 3-6 with a 5.64 ERA in 2023 as a sophomore. Marlowe pitched in 19 games (eight starts), showing good control with 41 strikeouts and just 12 walks.

Among his best outings of 2023: Marlowe threw a season-high seven innings in a March 15 win over FSU in Orlando. Marlowe gave up eight hits and two runs (one earned) but had five strikeouts and one walk.

As a freshman in 2022, Marlowe had a 3.67 ERA in a smaller role over 27 innings.

Marlowe is a native of Naples, Fla., and pitched at Barron Collier High.

He joins a trio of commitments from Thursday in UCF shortstop Drew Faurot, UNF shortstop Alex Lodise and Alabama outfielder Max Williams.

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