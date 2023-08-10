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Osceola video: Akeem Dent, KJ Kirkland on Thursday practice in Jacksonville

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

JACKSONVILLE — Akeem Dent and KJ Kirkland talk after Thursday's practice at the University of North Florida.

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