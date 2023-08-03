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Osceola video: Florida State opens preseason camp

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State opened preseason camp on Thursday afternoon. Watch highlights of the Seminoles go through drills in the early portions of practice.

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