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Osceola Video: FSU WRs coach Ron Dugans on his unit's performance this fall

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler
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After Thursday's practice, we got the opportunity to talk to Florida State wide receivers coach Ron Dugans for the first time this preseason.

The FSU alum talked about what he's seen from his position group this preseason, the performance of expected WR1 Malik Benson as well as some of the freshman newcomers and how the battles his players are having with FSU's secondary are improving the FSU wideouts.

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