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Osceola video: Highlights of Florida State's third practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Watch 11 minutes of highlights from FSU football practice on Saturday afternoon.

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