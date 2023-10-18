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Osceola video: Mike Norvell on Kentron Poitier, Brock Glenn, Mike Elko

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Wednesday's practice, how Kentron Poitier has looked these last few weeks, Brock Glenn's return and coaching against Mike Elko.

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