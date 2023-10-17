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Osceola video: Mike Norvell on Lawrance Toafili, Duke preparations

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Mike Norvell discusses Tuesday's practice, preparations for Duke, Lawrance Toafili's development.

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