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Osceola video: Mike Norvell on practice 10, scrimmage thoughts

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses practice No. 10 on Tuesday afternoon and gives his thoughts on the second scrimmage.

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