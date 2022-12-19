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Osceola video: Mike Norvell on practice, bowl prep

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Florida State's practice on Monday morning, preparation for the bowl game and his excitement for the early signing period on Wednesday.

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