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Osceola video: Mike Norvell on practice, Brock Glenn injury

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Florida State's practice on Wednesday, preparations for the Clemson game and says Brock Glenn will miss a few games.

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