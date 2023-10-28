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Osceola Video: Mike Norvell recaps FSU's road runaway win at Wake Forest

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After Florida State beat Wake Forest 41-16 to improve to 8-0, FSU head coach Mike Norvell talked about the strong first half, big days from Jordan Travis, Trey Benson and Keon Coleman and the defense's dominance.

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