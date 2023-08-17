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Osceola video: Odell Haggins on Braden Fiske, Josh Farmer, DT development

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Odell Haggins discusses the development of Josh Farmer, his impressions of Braden Fiske since he arrived at FSU and more on the defensive tackle group after Thursday's practice.

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