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Osceola video: Winston Wright, Patrick Payton

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Wide receiver Winston Wright discusses his rehab this fall, while Patrick Payton discusses his development as a defensive end that helped him win ACC Defensive Rookie of the Year.

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