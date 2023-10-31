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Seminole Sidelines: CFP rankings reaction

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On a special Tuesday night edition of the Osceola's Seminole Sidelines, host Pat Burnham, football analyst Mark Salva, publisher Jerry Kutz, editor Bob Ferrante and senior writer Curt Weiler offer their live reaction to the College Football Playoff Committee's initial 2023 rankings. We discuss our top 6 teams and then react in real time to FSU being picked as the No. 4 team by the CFP.

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