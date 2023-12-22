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Seminole Sidelines: Luke Kromenhoek discusses signing, loyalty to FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State quarterback signee Luke Kromenhoek discusses his development, being recruited by Mike Norvell and Tony Tokarz, how he has connected with other signees and his thoughts on a last-minute push by Georgia.

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